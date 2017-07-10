Рафаэль Надаль сделал предложение своей девушке спустя 14 лет с начала романа

32-летнего Рафаэля Надаля можно смело считать одним из рекордсменов по длительности романа среди знаменитостей. Его отношения с Марией Фрациской Перелло начались ещё 14 лет назад. Спортсмен, к настоящему моменту завоевавший главные титулы в теннисе, похоже, решил, что именно сейчас наступил лучший момент для создания семьи.Счастливый момент предложения руки и сердца произошел в Риме, где влюбленные проводили отпуск. Западные издания сообщают, что свадебная церемония может состояться уже осенью.