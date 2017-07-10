Счастливый момент предложения руки и сердца произошел в Риме, где влюбленные проводили отпуск. Западные издания сообщают, что свадебная церемония может состояться уже осенью.
Рафаэль Надаль сделал предложение своей девушке спустя 14 лет с начала романа
Вчера, 21:18
Мировая звезда тенниса Рафаэль Надаль женится на своей избраннице после длительного периода отношений.
32-летнего Рафаэля Надаля можно смело считать одним из рекордсменов по длительности романа среди знаменитостей. Его отношения с Марией Фрациской Перелло начались ещё 14 лет назад. Спортсмен, к настоящему моменту завоевавший главные титулы в теннисе, похоже, решил, что именно сейчас наступил лучший момент для создания семьи.
Счастливый момент предложения руки и сердца произошел в Риме, где влюбленные проводили отпуск. Западные издания сообщают, что свадебная церемония может состояться уже осенью.
Счастливый момент предложения руки и сердца произошел в Риме, где влюбленные проводили отпуск. Западные издания сообщают, что свадебная церемония может состояться уже осенью.
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Ключевые слова: Рафаэль Надаль
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Количество просмотров: 5 915
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: people.com, nytimes.com, instagram.com, tennisworldusa.org
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Автор фото: people.com, nytimes.com, instagram.com, tennisworldusa.org
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Рафаэль Надаль сделал предложение своей девушке спустя 14 лет с начала романа Мировая звезда тенниса Рафаэль Надаль женится на своей избраннице после длительного периода отношений.
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