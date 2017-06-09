Тот самый момент: в сети появились фото помолвки Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Максим Галкин впервые прокомментировал обвинение в том, что он заказал убийство Филиппа Киркорова

Один из фигурантов уголовного дела о покушении на певца назвал телеведущего Максима Галкина заказчиком убийства и огласил сумму, которую он ему заплатил.