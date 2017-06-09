Напомним, что Лопес и Родригес вместе уже два года и их свадьба обещает быть одним из самых роскошных звездных торжеств за последнее время. Накануне же мы сообщали, что бывший коллега Алекса обвинил его в измене Дженнифер.
Тот самый момент: в сети появились фото помолвки Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
Вчера, 03:52
В минувшую субботу певица Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного бейсболиста Алекса Родригеса.
Знаменательный момент произошел на Багамах, где пара проводила небольшой отпуск. Снимки, сделанные на берегу океана, дают поклонникам Джей Ло полное представление о том, как певица приняла предложение своего жениха и то самое кольцо с бриллиантом почти за пять миллионов долларов.
Напомним, что Лопес и Родригес вместе уже два года и их свадьба обещает быть одним из самых роскошных звездных торжеств за последнее время. Накануне же мы сообщали, что бывший коллега Алекса обвинил его в измене Дженнифер.
Напомним, что Лопес и Родригес вместе уже два года и их свадьба обещает быть одним из самых роскошных звездных торжеств за последнее время. Накануне же мы сообщали, что бывший коллега Алекса обвинил его в измене Дженнифер.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Количество просмотров: 4 654
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: cnbc.com, instagram
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Автор фото: cnbc.com, instagram
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