Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери

Первые сообщения в западных изданиях о романе Дакоты Джонсон и Криса Мартина датируются 2017 годом. Их неоднократно видели вместе, однако звезды наотрез отказывались от комментариев о своих отношениях. Затем стало известно, что пара распалась. Помирить возлюбленных удалось бывшей жене певца, актрисе Гвинет Пэлтроу - сообщается, что именно она подтолкнула Криса и Дакоту к возобновлению романа.В настоящее время актриса и певец снова вместе, но по-прежнему отказываются от любых комментариев. Однако молчание прервала, возможно, будущая теща Мартина, мама Дакоты актриса Мелани Гриффит - в свежем интервью она призналась, что считает певца идеальным парнем для своей дочери: "Они восхитительная пара!". Быть может, со второй попытки роман звезд всё же придет к свадьбе.