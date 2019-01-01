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Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери

Вчера, 02:21
Как известно, популярная актриса Дакота Джонсон встречается с лидером коллектива Coldplay Крисом Мартином.

Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери
Первые сообщения в западных изданиях о романе Дакоты Джонсон и Криса Мартина датируются 2017 годом. Их неоднократно видели вместе, однако звезды наотрез отказывались от комментариев о своих отношениях. Затем стало известно, что пара распалась. Помирить возлюбленных удалось бывшей жене певца, актрисе Гвинет Пэлтроу - сообщается, что именно она подтолкнула Криса и Дакоту к возобновлению романа.

Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери


Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери


В настоящее время актриса и певец снова вместе, но по-прежнему отказываются от любых комментариев. Однако молчание прервала, возможно, будущая теща Мартина, мама Дакоты актриса Мелани Гриффит - в свежем интервью она призналась, что считает певца идеальным парнем для своей дочери: "Они восхитительная пара!". Быть может, со второй попытки роман звезд всё же придет к свадьбе.

Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери

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Ключевые слова: Дакота Джонсон, Мелани Гриффит, Крис Мартин

Количество просмотров: 2 691
Автор: Katarina

Автор фото: yahoo.com, mirror.co.uk, instagram.com

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