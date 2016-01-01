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Виктория Боня выходит замуж

Вчера, 13:05
С некоторых пор, отношения Виктории Боня и Алекса со стороны казались очень подозрительными.

Виктория Боня выходит замуж
И, действительно, пара проводит порознь очень много времени, в инстаграм не появляются их совместные фотографии, да и на отдых Алекс отправился без Вики, что только добавило подозрений в разрыве их отношений.

Виктория Боня выходит замуж


Узнав об очередной волне слухов, Вика решила прояснить ситуацию и обратилась к поклонникам в своем микроблоге:

«Милые фанаты (иначе не назовёшь) нашей пары с Алексом, хватит придумывать всякие небылицы. У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас любим».

Виктория Боня выходит замуж


Вот такой вот ответ. А может Боня и Смерфит, наконец, решили пожениться, а на островах Алекс устраивал себе мальчишник в компании моделей? Вот это будет настоящий сюрприз.

Виктория Боня выходит замуж

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Ключевые слова: Виктория Боня, Алекс Смерфит

Количество просмотров: 17 784
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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