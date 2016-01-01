Виктория Боня выходит замуж

И, действительно, пара проводит порознь очень много времени, в инстаграм не появляются их совместные фотографии, да и на отдых Алекс отправился без Вики, что только добавило подозрений в разрыве их отношений.Узнав об очередной волне слухов, Вика решила прояснить ситуацию и обратилась к поклонникам в своем микроблоге:«Милые фанаты (иначе не назовёшь) нашей пары с Алексом, хватит придумывать всякие небылицы. У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас любим».Вот такой вот ответ. А может Боня и Смерфит, наконец, решили пожениться, а на островах Алекс устраивал себе мальчишник в компании моделей? Вот это будет настоящий сюрприз.