Виктория Боня выходит замуж

Узнав об очередной волне слухов, Вика решила прояснить ситуацию и обратилась к поклонникам в своем микроблоге:
«Милые фанаты (иначе не назовёшь) нашей пары с Алексом, хватит придумывать всякие небылицы. У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас любим».
Вот такой вот ответ. А может Боня и Смерфит, наконец, решили пожениться, а на островах Алекс устраивал себе мальчишник в компании моделей? Вот это будет настоящий сюрприз.