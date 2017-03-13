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Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет

Сегодня, 17:01
Пару недель назад в сети появилась новость о том, что очаровательная ведущая программы "Орел и Решка", певица Регина Тодоренко вышла замуж.

Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет
Оказалось, что Регина решила "предостеречь" себя от несчастливого брака и вышла замуж за... дерево.

Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет


- Так уж случилось, что астролог в Индии предсказал мне, что в первом браке у меня будут неудачные и проблематичные отношения, поэтому мне стоит носить кольца с кораллом и кошачьим глазом, либо выйти замуж за дерево,- рассказала Регина. – Вот и мне пришлось испытать на себе магию древнейшего индийского ритуала. Не смотря на то, что банан не совсем дерево, а скорее, трава, почему-то индийцы выбрали для меня именно его. Вся церемония напоминала обычную свадьбу: меня накрасили, надели красивое свадебное сари, надели разнообразные украшения и привезли к будущему «жениху», возле которого прист с совершенно серьезным лицом уже читал какие-то мантры. Нас окружили женщины в сари цвета специй, детвора, все ждали завершения этого красивейшего ритуала, смеялись, аплодировали. В тот момент, когда прист объявил нас мужем и женой, я так прониклась этим процессом, что слышала как банановая роща кричит нам «Горько!». И что вы думаете, в тот момент, когда я осознала, что то, о чем я мечтала всю жизнь, наконец сбылось, и я стала женой, коварный прист выхватил мачете и вмиг отсек моему «мужу» все, что было можно! Насколько быстро я стала женой, настолько же быстро и овдовела! Банан пал смертью храбрых, после чего прист сказал, что я могу спокойно выходить замуж второй раз и никаких проблем в браке у меня не будет. Хорошо хоть штамп в паспорте «банановая жена» не поставили.

- поведала Регина.

А на самом деле Тодоренко уже несколько лет встречается с 24-летним шоуменом и продюсером Никитой Трякиным, об этом еще в прошлом году рассказал друг Регины - Амиран Акимов.

Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет


Сообщается, что пара познакомилась во время учебы в университете в Киеве. Во время постоянных съемок, Никита приезжал к Регине на съемки в ГОА. Подруга Регины, Анастасия Самарина, поведала, что «они раз в два-три месяца. Никита все понимает: знает, что это было ее мечтой, вот так путешествовать по миру. Конечно, до этого им пришлось пройти через многое: ссоры, обиды… Никита ревновал ее, устраивал сцены, пытался контролировать. Создавать семью они пока не планируют, оба хотят твердо встать на ноги».

Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет


Но, учитывая тот факт, что Регина и Никита по сей день вместе и более того начали вместе посещать тусовки в Москве, им удалось решить все проблемы, связанные с ревностью и обидами.

Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет


Впервые Тодоренко и Трякин появилась перед журналистами 15 марта 2017 года на премьере фильма "Лекарство от здоровья".

Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет


Выглядели оба очень счастливыми и с удовольствием давали интервью и позировали на камеру.

Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет


Впервые после свадьбы, Регина Тодоренко и Никита Трякин вышли в свет

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

Количество просмотров: 3 627
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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