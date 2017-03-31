Было заметно, что Ирина находится в отличном настроении и очень довольна, что рядом с ней такой интересный и полный сил мужчина.
51-летняя Ирина Безрукова "засветилась" на премьере фильма с молодым актером
Сегодня, 13:40
51-летняя Ирина Безрукова прибыла на премьеру картины «Призрак в доспехах» не одна. Рядом с ней был интересный мужчина.
Позже выяснилось, что это подающий надежды 34-летний Игорь Оробей. В его "послужном" списке пока три работы в сериалах «Не пара» и «Менталист» и короткометражном фильме «До и после». Ирина и Игорь с удовольствием позировали фотографам.
Было заметно, что Ирина находится в отличном настроении и очень довольна, что рядом с ней такой интересный и полный сил мужчина.
Было заметно, что Ирина находится в отличном настроении и очень довольна, что рядом с ней такой интересный и полный сил мужчина.
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Ключевые слова: Ирина Безрукова
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Количество просмотров: 3 510
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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