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Маргарита Мамун переживала стресс в разлуке с избранником

Вчера, 23:21
Этот год будет знаменательным для гимнастки Маргариты Мамун.

Маргарита Мамун переживала стресс в разлуке с избранником
Олимпийская чемпионка и ее возлюбленный, пловец Александр Сухоруков, собираются официально оформить свои отношения.

Некоторое время назад пара сообщила о помолвке.

Маргарита Мамун переживала стресс в разлуке с избранником


Но были и тяжелые времена в их отношениях. Маргарита вспоминает то время, когда Александр вынужден был тренироваться в Америке.

Молодые люди были вдалеке друг от друга на протяжении нескольких месяцев.

Маргарита Мамун переживала стресс в разлуке с избранником


«Он уехал в Лос-Анджелес, я сходила с ума. Я не хотела его отпускать, когда он улетал... А если я прилетала к нему в гости, то расставание было еще тяжелее – это стало испытанием для нас обоих. Мы созванивались каждый день в «Скайпе», переписывались все свободное время. Тяжело было из-за часовых поясов: когда я просыпалась, он уже засыпал. Когда просыпался он, я заканчивала вторую тренировку – у нас как раз было время немного пообщаться. На базе в Новогорске были проблемы с интернетом, «Скайп» постоянно зависал – это ужасно раздражало!» – сообщила Мамун журналистам.

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Ключевые слова: Александр Сухоруков, Маргарита Мамун

Количество просмотров: 1 625
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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