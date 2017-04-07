Маргарита Мамун переживала стресс в разлуке с избранником

Олимпийская чемпионка и ее возлюбленный, пловец Александр Сухоруков, собираются официально оформить свои отношения.Некоторое время назад пара сообщила о помолвке.Но были и тяжелые времена в их отношениях. Маргарита вспоминает то время, когда Александр вынужден был тренироваться в Америке.Молодые люди были вдалеке друг от друга на протяжении нескольких месяцев.«Он уехал в Лос-Анджелес, я сходила с ума. Я не хотела его отпускать, когда он улетал... А если я прилетала к нему в гости, то расставание было еще тяжелее – это стало испытанием для нас обоих. Мы созванивались каждый день в «Скайпе», переписывались все свободное время. Тяжело было из-за часовых поясов: когда я просыпалась, он уже засыпал. Когда просыпался он, я заканчивала вторую тренировку – у нас как раз было время немного пообщаться. На базе в Новогорске были проблемы с интернетом, «Скайп» постоянно зависал – это ужасно раздражало!» – сообщила Мамун журналистам.