Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые появились на обложке глянца вместе

Пока подготовка к свадьбе звездной пары, назначенной на это лето, идёт своим чередом, Фёдор и Паулина не теряют времени и продолжают работать. Телеведущей и главному редактору российской версии глянцевого издания L’Officiel Ксении Собчак удалось невозможное - она уговорила будущих молодоженов на фотосессию и обложку для очередного номера.Первый кадр уже появился в блоге Собчак с такой подписью: "Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года - Паулина Андреева в объятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia!!!".