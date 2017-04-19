Первый кадр уже появился в блоге Собчак с такой подписью: "Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года - Паулина Андреева в объятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia!!!".
Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые появились на обложке глянца вместе
Сегодня, 03:34
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева снялись для первой совместной обложки.
Пока подготовка к свадьбе звездной пары, назначенной на это лето, идёт своим чередом, Фёдор и Паулина не теряют времени и продолжают работать. Телеведущей и главному редактору российской версии глянцевого издания L’Officiel Ксении Собчак удалось невозможное - она уговорила будущих молодоженов на фотосессию и обложку для очередного номера.
Первый кадр уже появился в блоге Собчак с такой подписью: "Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года - Паулина Андреева в объятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia!!!".
Первый кадр уже появился в блоге Собчак с такой подписью: "Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года - Паулина Андреева в объятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia!!!".
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Ключевые слова: Федор Бондарчук, Паулина Андреева
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Количество просмотров: 5 434
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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