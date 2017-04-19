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Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые появились на обложке глянца вместе

Сегодня, 03:34
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева снялись для первой совместной обложки.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые появились на обложке глянца вместе
Пока подготовка к свадьбе звездной пары, назначенной на это лето, идёт своим чередом, Фёдор и Паулина не теряют времени и продолжают работать. Телеведущей и главному редактору российской версии глянцевого издания L’Officiel Ксении Собчак удалось невозможное - она уговорила будущих молодоженов на фотосессию и обложку для очередного номера.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые появились на обложке глянца вместе


Первый кадр уже появился в блоге Собчак с такой подписью: "Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года - Паулина Андреева в объятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia!!!".

Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые появились на обложке глянца вместе


Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые появились на обложке глянца вместе

← Роман Абрамович посетил премьеру глав...

Ключевые слова: Федор Бондарчук, Паулина Андреева

Количество просмотров: 5 434
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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