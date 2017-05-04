Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери

Западная пресса пишет о The Weeknd не только, как о талантливом музыканте, но и как о скандальной личности, которая любит пиариться и устраивать шоу из ничего. Именно этого опасалась и мама 24-летней звезды Мэнди Корнетт-Тефей, которая отзывалась о новом бойфренде очень насторожено.Но, после появления пары на Met Gala 2017, в СМИ была опубликована другая новость о том, что мама Селены одобрила отношения пары.«Сияющие, улыбчивые, здоровые и в равноправной любви»,- написала Манди под совместным снимком дочери и рэпера.«Мама счастлива. Целую»- ответила ей Селена.Предлагаю ниже посмотреть снимки Селены Гомес и The Weeknd, сделанные на Met Gala 2017 1 мая 2017 года.