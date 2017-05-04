Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери

Западная пресса пишет о The Weeknd не только, как о талантливом музыканте, но и как о скандальной личности, которая любит пиариться и устраивать шоу из ничего. Именно этого опасалась и мама 24-летней звезды Мэнди Корнетт-Тефей, которая отзывалась о новом бойфренде очень насторожено.
Но, после появления пары на Met Gala 2017, в СМИ была опубликована другая новость о том, что мама Селены одобрила отношения пары.
«Сияющие, улыбчивые, здоровые и в равноправной любви»,
- написала Манди под совместным снимком дочери и рэпера.
«Мама счастлива. Целую»
- ответила ей Селена.
Предлагаю ниже посмотреть снимки Селены Гомес и The Weeknd, сделанные на Met Gala 2017 1 мая 2017 года.
Ключевые слова: Селена Гомес
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Автор: Mysha
Автор фото: http://www.dailymail.co.uk
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