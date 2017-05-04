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Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери

Сегодня, 19:25
Недавно стало известно, что певица Селена Гомес закрутила роман с известным репером The Weeknd.

Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери

Западная пресса пишет о The Weeknd не только, как о талантливом музыканте, но и как о скандальной личности, которая любит пиариться и устраивать шоу из ничего. Именно этого опасалась и мама 24-летней звезды Мэнди Корнетт-Тефей, которая отзывалась о новом бойфренде очень насторожено.

Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Но, после появления пары на Met Gala 2017, в СМИ была опубликована другая новость о том, что мама Селены одобрила отношения пары.

Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


«Сияющие, улыбчивые, здоровые и в равноправной любви»,

- написала Манди под совместным снимком дочери и рэпера.

«Мама счастлива. Целую»

- ответила ей Селена.

Предлагаю ниже посмотреть снимки Селены Гомес и The Weeknd, сделанные на Met Gala 2017 1 мая 2017 года.

Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери


Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 3 978
Автор: Mysha

Автор фото: http://www.dailymail.co.uk

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