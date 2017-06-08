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Илья Глинников рассказал о совместной жизни с Екатериной Никулиной

Сегодня, 12:12
На днях поклонники узнали о выборе актера Ильи Глинникова в финале реалити-шоу "Холостяк".

Илья Глинников рассказал о совместной жизни с Екатериной Никулиной
Илья выбрал Екатерину Никулину, и наконец-то молодые люди смогли открыто строить свои отношения.

Выяснилось, что отношения между ними начались еще до завершения проекта, они даже съехались. Но согласно условиям шоу это нельзя было афишировать.

Илья Глинников рассказал о совместной жизни с Екатериной Никулиной


«А что касается совместного проживания, я даже не ожидал, что мы настолько подойдем друг другу в быту. Мы все делаем вместе: смотрим фильмы, читаем книги, разговариваем по 10 часов или спорим, в каком году был написан роман «Сто лет одиночества». Удивлен тому, как Катя обо мне заботилась, когда я оказался на костылях. Она божественно готовит. По утрам я ем самые вкусные каши, а на ужин – просто ресторанную еду», - поведал Глинников.

Надеюсь, что молодые люди смогут построить искренние отношения.

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Ключевые слова: Илья Глинников, Екатерина Никулина

Количество просмотров: 5 174
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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