Илья Глинников рассказал о совместной жизни с Екатериной Никулиной

Илья выбрал Екатерину Никулину, и наконец-то молодые люди смогли открыто строить свои отношения.Выяснилось, что отношения между ними начались еще до завершения проекта, они даже съехались. Но согласно условиям шоу это нельзя было афишировать.«А что касается совместного проживания, я даже не ожидал, что мы настолько подойдем друг другу в быту. Мы все делаем вместе: смотрим фильмы, читаем книги, разговариваем по 10 часов или спорим, в каком году был написан роман «Сто лет одиночества». Удивлен тому, как Катя обо мне заботилась, когда я оказался на костылях. Она божественно готовит. По утрам я ем самые вкусные каши, а на ужин – просто ресторанную еду», - поведал Глинников.Надеюсь, что молодые люди смогут построить искренние отношения.