Илья Глинников рассказал о совместной жизни с Екатериной Никулиной

Выяснилось, что отношения между ними начались еще до завершения проекта, они даже съехались. Но согласно условиям шоу это нельзя было афишировать.
«А что касается совместного проживания, я даже не ожидал, что мы настолько подойдем друг другу в быту. Мы все делаем вместе: смотрим фильмы, читаем книги, разговариваем по 10 часов или спорим, в каком году был написан роман «Сто лет одиночества». Удивлен тому, как Катя обо мне заботилась, когда я оказался на костылях. Она божественно готовит. По утрам я ем самые вкусные каши, а на ужин – просто ресторанную еду», - поведал Глинников.
Надеюсь, что молодые люди смогут построить искренние отношения.