Анастасия Решетова готовится к материнству

Анастасия Решетова давно и прочно "записалась" в возлюбленные Тимати. Именно с ней, а не с мамой своей дочки Аленой Шишковой, певец приходит на светские мероприятия.

И, несмотря на то, что Насте всего 21 год, многие уже сейчас судачат о том, что именно она станет очередной (простите за это прилагательное) мамой нового ребенка Тимати.Анастасия и сама "подогревает" интерес к этой теме, публикуя то очень горячие снимки.То милые фотографии с новорожденными. Как будто "примеряет на себе" роль будущей мамы."Наша крошка - сестричка"- подписала неожиданный снимок Решетова.Посмотреть на все это со стороны - совсем не кажется чем-то странным. Сейчас многие мужчины и женщины выбирают свободные отношения.