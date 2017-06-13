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Анастасия Решетова готовится к материнству

Сегодня, 19:18
Анастасия Решетова давно и прочно "записалась" в возлюбленные Тимати. Именно с ней, а не с мамой своей дочки Аленой Шишковой, певец приходит на светские мероприятия.

Анастасия Решетова готовится к материнству
И, несмотря на то, что Насте всего 21 год, многие уже сейчас судачат о том, что именно она станет очередной (простите за это прилагательное) мамой нового ребенка Тимати.

Анастасия Решетова готовится к материнству


Анастасия и сама "подогревает" интерес к этой теме, публикуя то очень горячие снимки.

То милые фотографии с новорожденными. Как будто "примеряет на себе" роль будущей мамы.

"Наша крошка - сестричка"

- подписала неожиданный снимок Решетова.

Анастасия Решетова готовится к материнству


Посмотреть на все это со стороны - совсем не кажется чем-то странным. Сейчас многие мужчины и женщины выбирают свободные отношения.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 14 170
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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