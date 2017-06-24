Мария Голубкина еще не приняла решение, выходить ли замуж за Бориса Ливанова

Он сообщил о том, что они с Марией собираются обвенчаться и пожениться в скором времени.Журналисты после данного сообщения поспешили позвонить актрисе и поздравить со скорой свадьбой. На что Мария ответила, что еще раздумывает над тем, выходить ли за Бориса замуж.«Боря пишет либретто к нашему спектаклю. И, конечно, постарается довести дело до конца. Это я уже про нашу свадьбу говорю. Попал он конкретно. Когда мы по его инициативе объявили о свадьбе в телепрограмме «Секрет на миллион», он подумал, что мне не открутиться после такого пиара, придется выйти за него замуж. Но на самом деле попал он, а не я», - ответила Голубкина.По словам артистки, они с возлюбленным уже подали заявление в загс, но все таки решение о свадьбе не окончательное.