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Мария Голубкина еще не приняла решение, выходить ли замуж за Бориса Ливанова

Вчера, 19:27
В прошлые выходные героем передачи "Секрет на миллион" стал возлюбленный актрисы Марии Голубкиной, Борис Ливанов.

Мария Голубкина еще не приняла решение, выходить ли замуж за Бориса Ливанова
Он сообщил о том, что они с Марией собираются обвенчаться и пожениться в скором времени.

Журналисты после данного сообщения поспешили позвонить актрисе и поздравить со скорой свадьбой. На что Мария ответила, что еще раздумывает над тем, выходить ли за Бориса замуж.

Мария Голубкина еще не приняла решение, выходить ли замуж за Бориса Ливанова


«Боря пишет либретто к нашему спектаклю. И, конечно, постарается довести дело до конца. Это я уже про нашу свадьбу говорю. Попал он конкретно. Когда мы по его инициативе объявили о свадьбе в телепрограмме «Секрет на миллион», он подумал, что мне не открутиться после такого пиара, придется выйти за него замуж. Но на самом деле попал он, а не я», - ответила Голубкина.

Мария Голубкина еще не приняла решение, выходить ли замуж за Бориса Ливанова


По словам артистки, они с возлюбленным уже подали заявление в загс, но все таки решение о свадьбе не окончательное.

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Ключевые слова: Борис Ливанов, Мария Голубкина

Количество просмотров: 6 214
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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