Настасья Шубская погуляла на девичнике подруги

На днях Настасья Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой и жена хоккеиста Александра Овечкина, присутствовала на празднике, который был организован в столичном ресторане.
Настасья стала гостьей девичника своей близкой подруги и весело провела время без своего супруга. Поклонники не оставили без внимания тот факт, что Настя затмила своей красотой всех на вечеринке.
«На девичнике у красавицы Леры Титовой. Спасибо, дорогая за прекрасный праздник»,- написала Шубская в Инстаграм.
Стоит отметить, что судя по всему скоро девичник состоится и у самой Настасьи, так как в скором времени планируется грандиозная свадьба Шубской и Овечкина.
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