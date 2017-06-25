Настасья Шубская погуляла на девичнике подруги

Настасья стала гостьей девичника своей близкой подруги и весело провела время без своего супруга. Поклонники не оставили без внимания тот факт, что Настя затмила своей красотой всех на вечеринке.«На девичнике у красавицы Леры Титовой. Спасибо, дорогая за прекрасный праздник»,- написала Шубская в Инстаграм.Стоит отметить, что судя по всему скоро девичник состоится и у самой Настасьи, так как в скором времени планируется грандиозная свадьба Шубской и Овечкина.