Ольга Ефремова и внук Бориса Ельцина спровоцировали слухи о романе

Некоторое время назад Ольга прилетела в Москву и теперь много времени проводит с внуком первого президента России. Они посещают театры, гуляют по улицам Москвы.Ольга отметила, что приехала в Россию на долго. Но данные фотографии спровоцировали слухи о романе молодых людей.«Оля прекрасна, конечно. И как же ей идет материнство», - писал в своем Инстаграм мужчина.Стоит отметить, что Ольга меньше года назад вышла замуж и теперь у нее подрастает сын. А Ельцин тем временем считается одним из самых завидных женихов Москвы.