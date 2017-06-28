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Ольга Ефремова и внук Бориса Ельцина спровоцировали слухи о романе

Сегодня, 11:57
Внучка известного режиссера и актера Олега Ефремова, Ольга, и внук Бориса Ельцина начали выкладывать в своих микроблогах фотографии, которые вызвали бурные обсуждения в Сети.

Ольга Ефремова и внук Бориса Ельцина спровоцировали слухи о романе
Некоторое время назад Ольга прилетела в Москву и теперь много времени проводит с внуком первого президента России. Они посещают театры, гуляют по улицам Москвы.

Ольга Ефремова и внук Бориса Ельцина спровоцировали слухи о романе


Ольга отметила, что приехала в Россию на долго. Но данные фотографии спровоцировали слухи о романе молодых людей.

«Оля прекрасна, конечно. И как же ей идет материнство», - писал в своем Инстаграм мужчина.

Ольга Ефремова и внук Бориса Ельцина спровоцировали слухи о романе


Стоит отметить, что Ольга меньше года назад вышла замуж и теперь у нее подрастает сын. А Ельцин тем временем считается одним из самых завидных женихов Москвы.

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Ключевые слова: Ольга Ефремова, Борис Ельцин-младший

Количество просмотров: 130
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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