Избранник Дженнифер Лопес был замечен в компании другой женщины

В то же время сам мужчина проводит время с другими женщинами. Недавно Алекса заметили на улице Нью-Йорка вместе с незнакомкой, с которой он что-то очень бурно обсуждал. Мужчина размахивал руками и чем-то был недоволен.СМИ уверяет, что позже папарацци заметили их в одном из домов, но чем они там занимались неизвестно.Как отреагирует на эту новость Джей Ло непонятно, но стоит сказать, что с предыдущим бойфрендом она рассталась именно из-за его похождений на стороне.