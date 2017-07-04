Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Избранник Дженнифер Лопес был замечен в компании другой женщины

Сегодня, 12:27
Популярная певица Дженнифер Лопес часто делится в своем микроблоге фотографиями своих детей и бойфренда Алекса Родригеса.

Избранник Дженнифер Лопес был замечен в компании другой женщины
В то же время сам мужчина проводит время с другими женщинами. Недавно Алекса заметили на улице Нью-Йорка вместе с незнакомкой, с которой он что-то очень бурно обсуждал. Мужчина размахивал руками и чем-то был недоволен.

Избранник Дженнифер Лопес был замечен в компании другой женщины


СМИ уверяет, что позже папарацци заметили их в одном из домов, но чем они там занимались неизвестно.

Избранник Дженнифер Лопес был замечен в компании другой женщины


Как отреагирует на эту новость Джей Ло непонятно, но стоит сказать, что с предыдущим бойфрендом она рассталась именно из-за его похождений на стороне.

← Татьяна Навка показала умения двухлет... Джессика Альба показала себя до нанес... →

Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 5 018
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Избранник Дженнифер Лопес впервые поведал о своих чувствах к ней
Избранник Дженнифер Лопес долгое время ее обманывал
Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника
Дженнифер Лопес и Каспер Смарт больше не пара
Самое популярное за неделю
Комментарии



Риз Уизерспун готовится к рождению ребенка Судя по всему знаменитая актриса Риз Уизерспун готовится к рождению четвертого ребенка.
Дрейк не доволен романом Рианны с олигархом Несколько дней назад появилась информация о новом романе Рианны с олигархом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.
Максим Виторган рассказал об отношениях с супругой Некоторое время назад актер Максим Виторган побеседовал с журналистами и откровенно ответил на вопросы.
Джессика Альба показала себя до нанесения макияжа Знаменитая актриса Джессика Альба принимает себя такой как есть и не стесняется демонстрировать себя без косметики.
Избранник Дженнифер Лопес был замечен в компании другой женщины Популярная певица Дженнифер Лопес часто делится в своем микроблоге фотографиями своих детей и бойфренда Алекса Родригеса.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.