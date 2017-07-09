Борис Ельцин принял сына Ольги Ефремовой как родного

Молодые люди долгое время были близкими друзьями, но позже между ними вспыхнули чувства.Удивительно то, что прошлым летом Ольга сыграла свадьбу с итальянцем Алессандро Сини. У супругов подрастает годовалый сын Арсений.«Семья мужчины приняла Олю, а он готов воспитывать ее ребенка, - поделились друзья пары. – Но что на это скажет муж, который остался в Италии? Оля планировала вернуться туда в сентябре. Алессандро не в курсе ее планов и того, что она хочет осесть в России. Оля с одной стороны очень счастлива, а с другой, страдает».Недавно Ольга призналась, что рассталась с отцом своего ребенка и счастлива в новых отношениях.