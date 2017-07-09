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Борис Ельцин принял сына Ольги Ефремовой как родного

Вчера, 20:07
Совсем недавно общественность узнала о романе Бориса Ельцина-младшего и Ольги Ефремовой.

Борис Ельцин принял сына Ольги Ефремовой как родного
Молодые люди долгое время были близкими друзьями, но позже между ними вспыхнули чувства.

Удивительно то, что прошлым летом Ольга сыграла свадьбу с итальянцем Алессандро Сини. У супругов подрастает годовалый сын Арсений.

Борис Ельцин принял сына Ольги Ефремовой как родного


«Семья мужчины приняла Олю, а он готов воспитывать ее ребенка, - поделились друзья пары. – Но что на это скажет муж, который остался в Италии? Оля планировала вернуться туда в сентябре. Алессандро не в курсе ее планов и того, что она хочет осесть в России. Оля с одной стороны очень счастлива, а с другой, страдает».

Недавно Ольга призналась, что рассталась с отцом своего ребенка и счастлива в новых отношениях.

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Ключевые слова: Борис Ельцин-младший, Ольга Ефремова

Количество просмотров: 5 213
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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