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Паулина Андреева поведала об изменениях в жизни рядом с Федором Бондарчуком

Сегодня, 11:45
Около года назад всех шокировала информация о разводе звездной пары Федора и Светланы Бондарчук.

Паулина Андреева поведала об изменениях в жизни рядом с Федором Бондарчуком
Супруги расстались мирно и признались, что это было обоюдное решение.

Но после того как режиссер начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой, на девушку посыпался шквал критики. Многие обвинили Паулину в том, что это она стала причиной расставания супругов.

Паулина Андреева поведала об изменениях в жизни рядом с Федором Бондарчуком


«Я уже отношусь к этому со смирением. Я не могу на это воздействовать, в диалог я не вступаю, ни в социальных сетях, ни где бы то ни было. Только смирение и чувство юмора могут спасти в этой ситуации. Нельзя ставить себя в зависимость от объема появляющихся про тебя статей или оценивать соотношение положительных комментариев и негативных. Я стараюсь не включаться в эту медиаигру. И я надеюсь, что это пламя рано или поздно потухнет и какое-то время наши имена не будут мелькать в этих жутких заголовках и статьях», — делится Андреева.

Паулина Андреева поведала об изменениях в жизни рядом с Федором Бондарчуком


По признанию Паулины, ранее на ней не было сосредоточено такого большого интереса, и тогда было гораздо комфортнее.

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Ключевые слова: Федор Бондарчук, Паулина Андреева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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