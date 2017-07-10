Паулина Андреева поведала об изменениях в жизни рядом с Федором Бондарчуком

Супруги расстались мирно и признались, что это было обоюдное решение.Но после того как режиссер начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой, на девушку посыпался шквал критики. Многие обвинили Паулину в том, что это она стала причиной расставания супругов.«Я уже отношусь к этому со смирением. Я не могу на это воздействовать, в диалог я не вступаю, ни в социальных сетях, ни где бы то ни было. Только смирение и чувство юмора могут спасти в этой ситуации. Нельзя ставить себя в зависимость от объема появляющихся про тебя статей или оценивать соотношение положительных комментариев и негативных. Я стараюсь не включаться в эту медиаигру. И я надеюсь, что это пламя рано или поздно потухнет и какое-то время наши имена не будут мелькать в этих жутких заголовках и статьях», — делится Андреева.По признанию Паулины, ранее на ней не было сосредоточено такого большого интереса, и тогда было гораздо комфортнее.