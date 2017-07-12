Алекс Смерфит представил новую возлюбленную

Но вот уже ирландский миллионер закрутил новый роман с моделью из Владивостока, Елизаветой Ганенко.19-летняя девушка довольно успешна в модельном бизнесе, она уже работала в Азии и в Европе.«Она всегда любила путешествовать, агентство давало такую возможность, – делится одноклассница Лизы, Алиса Литвиненко. – Из-за разъездов Лиза постоянно пропускала учебу в колледже. Но учителя относились со снисхождением. К тому же ее мама, Ольга Марченко, была нашим преподавателем по маркетингу и руководителем практик. Елизавета даже на защиту диплома не пришла, да и сам документ вроде так и не забрала».Думаю, что в скором времени и Боня нас порадует новостью о новом романе. Осталось лишь немного подождать.