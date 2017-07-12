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Алекс Смерфит представил новую возлюбленную

Сегодня, 17:46
Известная телеведущая Виктория Боня рассталась со своим гражданским мужем и отцом ребенка Алексом Смерфитом всего полгода назад.

Алекс Смерфит представил новую возлюбленную
Но вот уже ирландский миллионер закрутил новый роман с моделью из Владивостока, Елизаветой Ганенко.

19-летняя девушка довольно успешна в модельном бизнесе, она уже работала в Азии и в Европе.

Алекс Смерфит представил новую возлюбленную


«Она всегда любила путешествовать, агентство давало такую возможность, – делится одноклассница Лизы, Алиса Литвиненко. – Из-за разъездов Лиза постоянно пропускала учебу в колледже. Но учителя относились со снисхождением. К тому же ее мама, Ольга Марченко, была нашим преподавателем по маркетингу и руководителем практик. Елизавета даже на защиту диплома не пришла, да и сам документ вроде так и не забрала».

Алекс Смерфит представил новую возлюбленную


Думаю, что в скором времени и Боня нас порадует новостью о новом романе. Осталось лишь немного подождать.

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Ключевые слова: Виктория Боня, Алекс Смерфит

Количество просмотров: 4 641
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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