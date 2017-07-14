Нюша тайно расписалась с избранником

Фанаты с нетерпением ждали сообщения о свадьбе молодых людей, но Нюша старалась не распространяться на эту тему. Она держала в тайне дату своего бракосочетания.И вот накануне СМИ сообщили о том, что Нюша и Игорь Сивов расписались в загсе в Казани. Но может быть пара официально оформила отношения в перерывах между гастролями певицы, пока что доподлинно неизвестно.Некоторое время назад артистка решила раскрыть поклонникам секрет, сообщив о выбранном свадебном платье. Нюша принимала участие в показе свадебных нарядов Vera Wang, поэтому один из вариантов был среди платьев этой марки.«Нравятся пышные, но в то же время подчеркивающие фигуру, с кружевами, обязательно фатой», - рассказывала Нюша.Будем ждать более подробной информации о бракосочетании влюбленных.