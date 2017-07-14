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Нюша тайно расписалась с избранником

Сегодня, 10:54
Об отношениях популярной певицы Нюши и советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова общественность узнала лишь в начале этого года.

Нюша тайно расписалась с избранником
Фанаты с нетерпением ждали сообщения о свадьбе молодых людей, но Нюша старалась не распространяться на эту тему. Она держала в тайне дату своего бракосочетания.

И вот накануне СМИ сообщили о том, что Нюша и Игорь Сивов расписались в загсе в Казани. Но может быть пара официально оформила отношения в перерывах между гастролями певицы, пока что доподлинно неизвестно.

Нюша тайно расписалась с избранником


Некоторое время назад артистка решила раскрыть поклонникам секрет, сообщив о выбранном свадебном платье. Нюша принимала участие в показе свадебных нарядов Vera Wang, поэтому один из вариантов был среди платьев этой марки.

«Нравятся пышные, но в то же время подчеркивающие фигуру, с кружевами, обязательно фатой», - рассказывала Нюша.

Нюша тайно расписалась с избранником


Будем ждать более подробной информации о бракосочетании влюбленных.

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Ключевые слова: Нюша

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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