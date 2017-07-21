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Антон Гусев и Виктория Романец вместе прогулялись по Санкт-Петербургу

Сегодня, 13:47
Появившиеся в Интернете фотографии, на которых можно заметить бывших участников телепроекта "Дом-2" Викторию Романец и Антона Гусева вместе на прогулке по Санкт-Петербургу, вызвали фурор в Сети.

Антон Гусев и Виктория Романец вместе прогулялись по Санкт-Петербургу
Пока что официальных подтверждений о возобновлении отношений пары не поступало. Журналисты связались с Викторией, но она решила не комментировать данные снимки.

Антон Гусев и Виктория Романец вместе прогулялись по Санкт-Петербургу


«Я не даю комментариев. Когда я захочу, я обязательно все расскажу. А снимки, которые распространяют в Сети… Так это не мы», - сказала Романец корреспондентам.

Антон Гусев и Виктория Романец вместе прогулялись по Санкт-Петербургу


Антон Гусев и Виктория Романец вместе прогулялись по Санкт-Петербургу


Похоже скоро снова все будут обсуждать скорую свадьбу молодых людей, надеюсь, на этот раз у них все получится.

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Ключевые слова: Антон Гусев, Виктория Романец

Количество просмотров: 169
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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