Антон Гусев и Виктория Романец вместе прогулялись по Санкт-Петербургу

Пока что официальных подтверждений о возобновлении отношений пары не поступало. Журналисты связались с Викторией, но она решила не комментировать данные снимки.«Я не даю комментариев. Когда я захочу, я обязательно все расскажу. А снимки, которые распространяют в Сети… Так это не мы», - сказала Романец корреспондентам.Похоже скоро снова все будут обсуждать скорую свадьбу молодых людей, надеюсь, на этот раз у них все получится.