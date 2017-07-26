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Князь Монако Альбер II высказал свое мнение об отношениях принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 12:04
Вот уже на протяжении нескольких месяцев весь мир обсуждает роман принца Гарри и актрисы Меган Маркл, получившей известность после участия в сериале "Форс-мажоры".

Князь Монако Альбер II высказал свое мнение об отношениях принца Гарри и Меган Маркл
Папарацци неустанно наблюдают за парочкой, но пресс-служба королевской семьи не дает никаких комментариев касательно этих отношений.

А князь Монако Альбер II решил высказать свое мнение о романе принца с актрисой, тем более его мама Грейс Келли тоже была актрисой.

Князь Монако Альбер II высказал свое мнение об отношениях принца Гарри и Меган Маркл


«На мой взгляд, принц Гарри и Меган сейчас ведут себя очень правильно. И мне кажется, им стоит продолжать в том же духе — не нужно делать публичных заявлений и сообщать о своих отношениях окружающим. Я бы дал им один совет — сохранять спокойствие, не реагировать на слухи и наслаждаться компанией друг друга. Ведь после того, как она станет членом королевской семьи, общественность будет оказывать на ее огромное давление. И главная задача принца в данном случае — это уберечь свою единственную от болезненных нападок прессы. Ведь сегодня журналисты и фотографы менее учтивы с известными персонами, чем раньше», — ответил Альбер II.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что принц Гарри будет вынужден отречься от престола, если женится на актрисе.

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Ключевые слова: принц Гарри, Меган Маркл, Альбер II

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, HELLO!

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