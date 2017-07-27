Виктория Лопырева и Николай Басков не смогут быть вместе долго

На днях девушка активно обсуждалась в Сети, а точнее их помолвка с Николаем Басковым, о котором сообщил сам Рамзан Кадыров.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Виктории и дать прогноз на совместное будущее с певцом.«Оба нетерпеливы, ревнивы и привыкли соперничать - даже с самими близкими людьми. Поэтому звезды вряд ли уживутся на одной территории, будут часто конфликтовать: Николай будет доминировать над Викторией, а та будет стараться его подчинить. Коле постоянно будет не хватать рядом с Викой душевного тепла, потому что он утонченная натура», - делится Клара.Пока что в этой истории не все понятно, так как Виктория категорически отказывается признавать тот факт, что она помолвлена с Басковым, а в то же время Николай утверждает, что свадьба состоится.