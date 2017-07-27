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Виктория Лопырева и Николай Басков не смогут быть вместе долго

Сегодня, 11:09
Вчера, 26 июля, день рождения отмечала Виктория Лопырева, ей исполнилось 34 года.

Виктория Лопырева и Николай Басков не смогут быть вместе долго
На днях девушка активно обсуждалась в Сети, а точнее их помолвка с Николаем Басковым, о котором сообщил сам Рамзан Кадыров.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Виктории и дать прогноз на совместное будущее с певцом.

Виктория Лопырева и Николай Басков не смогут быть вместе долго


«Оба нетерпеливы, ревнивы и привыкли соперничать - даже с самими близкими людьми. Поэтому звезды вряд ли уживутся на одной территории, будут часто конфликтовать: Николай будет доминировать над Викторией, а та будет стараться его подчинить. Коле постоянно будет не хватать рядом с Викой душевного тепла, потому что он утонченная натура», - делится Клара.

Виктория Лопырева и Николай Басков не смогут быть вместе долго


Пока что в этой истории не все понятно, так как Виктория категорически отказывается признавать тот факт, что она помолвлена с Басковым, а в то же время Николай утверждает, что свадьба состоится.

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Ключевые слова: Виктория Лопырева, Николай Басков

Количество просмотров: 6 630
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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