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Источник прокомментировал новый роман Селин Дион с молодым танцором

Сегодня, 11:39
Полтора года назад знаменитая певица Селин Дион потеряла мужа, и весной этого года она делилась с журналистами тем, что не готова пока к новым отношениям.

Источник прокомментировал новый роман Селин Дион с молодым танцором
Но многие заметили, что в последнее время исполнительница просто светится от счастья и выглядит безупречно. В итоге Селин заподозрили в отношениях с танцором из своей команды, 32-летним Пепе Муньосоро.

Источник прокомментировал новый роман Селин Дион с молодым танцором


Но как только появилась эта информация, представители Дион поспешили опровергнуть слух, заявив, что их связывает только дружба.

Источник прокомментировал новый роман Селин Дион с молодым танцором


Но стоит отметить, что в Париже пару много раз видели вместе, так что возможно Селин просто пока не хочет афишировать новые отношения.

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Ключевые слова: Селин Дион

Количество просмотров: 2 080
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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