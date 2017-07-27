Источник прокомментировал новый роман Селин Дион с молодым танцором

Полтора года назад знаменитая певица Селин Дион потеряла мужа, и весной этого года она делилась с журналистами тем, что не готова пока к новым отношениям.

Но многие заметили, что в последнее время исполнительница просто светится от счастья и выглядит безупречно. В итоге Селин заподозрили в отношениях с танцором из своей команды, 32-летним Пепе Муньосоро.Но как только появилась эта информация, представители Дион поспешили опровергнуть слух, заявив, что их связывает только дружба.Но стоит отметить, что в Париже пару много раз видели вместе, так что возможно Селин просто пока не хочет афишировать новые отношения.