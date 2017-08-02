Власти Чечни хотят познакомить Николая Баскова и Викторию Лопыреву со своими традициями перед свадьбой

Николай сделал предложение руки и сердца Виктории перед огромным количеством людей на приеме в Чечне, а президент Рамзан Кадыров выложил видео этого момента в Интернет.Член совета старейшин республики Саид-Абдула Ахмадов говорит, что пара должна ознакомиться с традициями их страны, чтобы свадьба прошла по всем правилам.«Многие традиции будут непонятны Виктории. По поводу платья – желательно, чтобы оно было закрытым. Так невеста отдала бы дань уважения чеченскому народу и самому Рамзану Кадырову. Также не приветствуются чрезмерные объятия брачующихся. У нас вообще мужчина и женщина не показывают чувств друг к другу в обществе. У нас на свадьбах и жениха не бывает, он не показывается на глаза родителям невесты, но Николаю не обязательно следовать этой традиции. Ни жених, ни невеста на свадьбе не танцуют». – считает старейшина.Честно говоря, пока даже не совсем ясно будет ли вообще эта свадьба, Николай и Виктория касательно этого дают разные комментарии.