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Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке

Сегодня, 12:28
По некоторым данным, совсем скоро принц Гарри собирается сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной актрисе Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке
Источник сообщает, что на днях пара отправилась в путешествие по Африке, где отпразднует день рождения Меган и годовщину их отношений. По сведениям, эта поездка тщательно готовилась принцем и была подарком для актрисы.

Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке


Но ходят слухи, что именно в этой поездке Гарри собирается попросить руки своей девушки. А кольцо, которое собирается подарить Меган принц было сделано на заказ из браслета принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке


Что же, будем ждать новостей о долгожданной помолвке пары.

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Ключевые слова: принц Гарри, Меган Маркл

Количество просмотров: 2 106
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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