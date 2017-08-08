Принц Гарри и Меган Маркл скоро объявят о помолвке

Источник сообщает, что на днях пара отправилась в путешествие по Африке, где отпразднует день рождения Меган и годовщину их отношений. По сведениям, эта поездка тщательно готовилась принцем и была подарком для актрисы.Но ходят слухи, что именно в этой поездке Гарри собирается попросить руки своей девушки. А кольцо, которое собирается подарить Меган принц было сделано на заказ из браслета принцессы Дианы.Что же, будем ждать новостей о долгожданной помолвке пары.