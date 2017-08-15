Нюша устроила свадьбу на Мальдивских островах

Сегодня появилась информация о том, что популярная певица Нюша и ее избранник Игорь Сивов, президент Международной федерации студенческого спорта, сыграли свадьбу на Мальдивских островах.
Молодожены решили не распространяться об этом, в принципе они не любят афишировать свои отношения. Журналисты сообщили о том, что у них появилось короткое видео, которое было снято во время торжественной церемонии.
На мероприятии присутствовали лишь родные молодоженов и их самые близкие друзья.
Стоит отметить, что предложение руки и сердца Нюша получила во время путешествия по Африке, и оно стало для нее полной неожиданностью.
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