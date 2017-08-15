Нюша устроила свадьбу на Мальдивских островах

Молодожены решили не распространяться об этом, в принципе они не любят афишировать свои отношения. Журналисты сообщили о том, что у них появилось короткое видео, которое было снято во время торжественной церемонии.На мероприятии присутствовали лишь родные молодоженов и их самые близкие друзья.Стоит отметить, что предложение руки и сердца Нюша получила во время путешествия по Африке, и оно стало для нее полной неожиданностью.