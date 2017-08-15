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Нюша устроила свадьбу на Мальдивских островах

Вчера, 18:38
Сегодня появилась информация о том, что популярная певица Нюша и ее избранник Игорь Сивов, президент Международной федерации студенческого спорта, сыграли свадьбу на Мальдивских островах.

Нюша устроила свадьбу на Мальдивских островах
Молодожены решили не распространяться об этом, в принципе они не любят афишировать свои отношения. Журналисты сообщили о том, что у них появилось короткое видео, которое было снято во время торжественной церемонии.

Нюша устроила свадьбу на Мальдивских островах


На мероприятии присутствовали лишь родные молодоженов и их самые близкие друзья.

Нюша устроила свадьбу на Мальдивских островах


Стоит отметить, что предложение руки и сердца Нюша получила во время путешествия по Африке, и оно стало для нее полной неожиданностью.

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 11 310
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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