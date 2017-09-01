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Мария Кожевникова впервые после рождения ребенка показала фигуру

Сегодня, 14:39
Совсем недавно актриса Мария Кожевникова стала многодетной мамой, подарив своему супругу третьего сына.

Мария Кожевникова впервые после рождения ребенка показала фигуру
Мария признается, что за время беременности набрала лишние килограммы, но тем не менее она не ставит себе цель сбросить вес за короткий промежуток времени. Кожевникова считает, что главное - не навредить своему здоровью.

Мария Кожевникова впервые после рождения ребенка показала фигуру


На днях в микроблоге молодой мамы появился снимок, на котором она оголила свой живот, продемонстрировав фигуру.

«За третью беременность я набрала меньше, чем за предыдущие две, и это было сильно ощутимо! Плюс 27 против плюс 40. Прошло больше месяца после рождения сыночка, а у меня плюс 13 кг, и я постепенно собираюсь приходить в себя, несмотря на то, что не влезаю в свою одежду. Это, кстати, самый главный стимул! Одежда висит, а надеть не можешь, обидненько. Но даже несмотря на это, я свой организм люблю и создавать для него стресс, худея больше пяти кг в месяц, не буду!» - поведала актриса.

Мария Кожевникова впервые после рождения ребенка показала фигуру


Молодая мама признается, что хочет большую семью, поэтому останавливаться на трех детях не хочет.

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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