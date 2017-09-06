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Максим Матвеев сообщил, для чего решил похудеть

Сегодня, 12:26
Фанаты известного актера Максима Матвеева встревожены истощенным видом звезды.

Максим Матвеев сообщил, для чего решил похудеть
Причины такого экстремального похудения выдвигаются разные, начиная от анорексии и заканчивая онкологией. Недавно в программе "Вечерний Ургант" Максим рассказал правду о том, для чего же он сбросил вес.

«Все совпало, - ответил Матвеев. - Начал для себя, а получилось для роли в театре под руководством Олега Павловича Табакова в спектакле «Кинастон» в постановке Евгения Писарева».

Максим Матвеев сообщил, для чего решил похудеть


Поэтому фанаты теперь могут успокоиться, со здоровьем у актера все в порядке.

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Ключевые слова: Максим Матвеев

Количество просмотров: 3 367
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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