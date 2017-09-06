Максим Матвеев сообщил, для чего решил похудеть

Причины такого экстремального похудения выдвигаются разные, начиная от анорексии и заканчивая онкологией. Недавно в программе "Вечерний Ургант" Максим рассказал правду о том, для чего же он сбросил вес.«Все совпало, - ответил Матвеев. - Начал для себя, а получилось для роли в театре под руководством Олега Павловича Табакова в спектакле «Кинастон» в постановке Евгения Писарева».Поэтому фанаты теперь могут успокоиться, со здоровьем у актера все в порядке.