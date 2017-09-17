Юлия Куварзина восхитила фанатов похудевшей фигурой

Зрители привыкли видеть актрису Юлию Куварзину, получившую известность после съемок в сериале "Воронины", аппетитной женщиной с шикарными формами.
Но недавно в микроблоге Юлии появилась фотография, которая восхитила ее фанатов. На снимке можно заметить, что актриса заметно скинула в весе.
Некоторые СМИ сообщают, что Куварзиной удалось похудеть на 20 килограммов. И все благодаря здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам.
Фанаты оставили Юлии множество комментариев, в которых не только восхитились новой фигурой звезды, но и попросили порекомендовать действенные способы сбросить лишние килограммы.
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