Юлия Куварзина восхитила фанатов похудевшей фигурой

Но недавно в микроблоге Юлии появилась фотография, которая восхитила ее фанатов. На снимке можно заметить, что актриса заметно скинула в весе.Некоторые СМИ сообщают, что Куварзиной удалось похудеть на 20 килограммов. И все благодаря здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам.Фанаты оставили Юлии множество комментариев, в которых не только восхитились новой фигурой звезды, но и попросили порекомендовать действенные способы сбросить лишние килограммы.