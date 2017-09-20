Видимо Кортни гордится своим телом и нередко демонстрирует ее в своем микроблоге. Часто она публикует снимки, на которых позирует в бикини, хвастаясь шикарными формами. А фолловеры не устают восхищаться внешним видом женщины.
Кортни Кардашьян произвела фурор платьем-мини
Сегодня, 12:53
Недавно в микроблоге Кортни Кардашьян появилась фотография, которая произвела фурор среди ее подписчиков.
На снимке Кортни запечатлена в очень коротком черном платье, которое идеально сидело на ее фигуре. Фанаты посчитали, что звезда выглядит просто безупречно, несмотря на то, что она является мамой троих детей.
Видимо Кортни гордится своим телом и нередко демонстрирует ее в своем микроблоге. Часто она публикует снимки, на которых позирует в бикини, хвастаясь шикарными формами. А фолловеры не устают восхищаться внешним видом женщины.
Видимо Кортни гордится своим телом и нередко демонстрирует ее в своем микроблоге. Часто она публикует снимки, на которых позирует в бикини, хвастаясь шикарными формами. А фолловеры не устают восхищаться внешним видом женщины.
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Ключевые слова: Кортни Кардашьян
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Количество просмотров: 1 456
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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