Кортни Кардашьян произвела фурор платьем-мини

На снимке Кортни запечатлена в очень коротком черном платье, которое идеально сидело на ее фигуре. Фанаты посчитали, что звезда выглядит просто безупречно, несмотря на то, что она является мамой троих детей.Видимо Кортни гордится своим телом и нередко демонстрирует ее в своем микроблоге. Часто она публикует снимки, на которых позирует в бикини, хвастаясь шикарными формами. А фолловеры не устают восхищаться внешним видом женщины.