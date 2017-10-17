Тесс Холлидей показала роскошное декольте в откровенном наряде

В мировой индустрии моды сейчас одними из самых популярных моделей плюс-сайз являются Эшли Грэм и Тесс Холлидей.

Тесс нисколько не стесняется своей фигуры и не устает демонстрировать ее на фотографиях. Нередко в микроблоге 32-летней модели появляются откровенные снимки в нижнем белье.На днях же Холлидей решила продемонстрировать своим подписчикам роскошное декольте, сфотографировавшись в откровенном платье. Фолловеры положительно оценили снимок девушки и засыпали ее комплиментами, восхитившись смелостью девушки.