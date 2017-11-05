Елена Ваенга поражает откровенными нарядами

Теперь же в микроблоге 40-летней Елены часто появляются снимки, на которых она позирует в откровенных нарядах, открыто демонстрируя подтянутую фигуру.На днях на своей личной странице исполнительница опубликовала фотографию в платье-комбинации. Снимок получился очень откровенным, но подписчики положительно оценили новый образ певицы, восхищаясь ее новой фигурой.