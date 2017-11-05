На днях на своей личной странице исполнительница опубликовала фотографию в платье-комбинации. Снимок получился очень откровенным, но подписчики положительно оценили новый образ певицы, восхищаясь ее новой фигурой.
Елена Ваенга поражает откровенными нарядами
Сегодня, 14:28
Некоторое время назад популярная певица Елена Ваенга смогла сбросить лишние килограммы, после чего решила сменить полюбившийся зрителями образ.
Теперь же в микроблоге 40-летней Елены часто появляются снимки, на которых она позирует в откровенных нарядах, открыто демонстрируя подтянутую фигуру.
На днях на своей личной странице исполнительница опубликовала фотографию в платье-комбинации. Снимок получился очень откровенным, но подписчики положительно оценили новый образ певицы, восхищаясь ее новой фигурой.
На днях на своей личной странице исполнительница опубликовала фотографию в платье-комбинации. Снимок получился очень откровенным, но подписчики положительно оценили новый образ певицы, восхищаясь ее новой фигурой.
← Поклонники возмущены отношением Кати ... Фанаты пришли в восторг от совместной ... →
Ключевые слова: Елена Ваенга
Количество просмотров: 3 068
Количество просмотров: 3 068
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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