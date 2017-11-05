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Елена Ваенга поражает откровенными нарядами

Сегодня, 14:28
Некоторое время назад популярная певица Елена Ваенга смогла сбросить лишние килограммы, после чего решила сменить полюбившийся зрителями образ.

Елена Ваенга поражает откровенными нарядами
Теперь же в микроблоге 40-летней Елены часто появляются снимки, на которых она позирует в откровенных нарядах, открыто демонстрируя подтянутую фигуру.

Елена Ваенга поражает откровенными нарядами


На днях на своей личной странице исполнительница опубликовала фотографию в платье-комбинации. Снимок получился очень откровенным, но подписчики положительно оценили новый образ певицы, восхищаясь ее новой фигурой.

Елена Ваенга поражает откровенными нарядами

← Поклонники возмущены отношением Кати ... Фанаты пришли в восторг от совместной ... →

Ключевые слова: Елена Ваенга

Количество просмотров: 3 068
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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