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Анна Семенович показала роскошную фигуру в купальнике

Сегодня, 14:55
Некоторое время назад популярная певица Анна Семенович решила улететь подальше от надвигающихся холодов в жаркие Дубаи.

Анна Семенович показала роскошную фигуру в купальнике
Там она не только наслаждается пылающим солнцем, но и будет участвовать в сборном концерте. В своем микроблоге исполнительница публикует снимки в купальнике, демонстрируя роскошные формы.

Анна Семенович показала роскошную фигуру в купальнике


"Танцую на песке от удовольствия и впитываю каждый лучик солнца, - написала Анна. - Никогда не была худой, всегда была в нормальном теле, где есть за что подержаться, но это не значит, что тело должно быть не спортивным. Спорт и правильное питание - это мои друзья по жизни. Но иногда можно расслабиться и сегодня именно тот день, заказала бокальчик шампусика, буду отмечать День народного единства".

Нередко в адрес Семенович поступает много критики насчет лишнего веса, но певица научилась относиться к этому с юмором.

Анна Семенович показала роскошную фигуру в купальнике

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Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 6 617
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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