Анна Семенович показала роскошную фигуру в купальнике

Там она не только наслаждается пылающим солнцем, но и будет участвовать в сборном концерте. В своем микроблоге исполнительница публикует снимки в купальнике, демонстрируя роскошные формы."Танцую на песке от удовольствия и впитываю каждый лучик солнца, - написала Анна. - Никогда не была худой, всегда была в нормальном теле, где есть за что подержаться, но это не значит, что тело должно быть не спортивным. Спорт и правильное питание - это мои друзья по жизни. Но иногда можно расслабиться и сегодня именно тот день, заказала бокальчик шампусика, буду отмечать День народного единства".Нередко в адрес Семенович поступает много критики насчет лишнего веса, но певица научилась относиться к этому с юмором.