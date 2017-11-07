Актриса является противницей любых хирургических вмешательств с целью изменить внешний вид, поэтому и сама ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.
59-летняя Шэрон Стоун продолжает удивлять фигурой в купальнике
Сегодня, 14:17
Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун в свои 59 лет может похвастаться отличным внешним видом, а фигуре звезды завидуют многие молодые девушки.
На днях актриса была замечена на пляже в Майами в компании друзей, и в очередной раз доказала, что время над ней не властно. Шэрон загорала в черном монокини, которое отлично сидело на ее фигуре.
Актриса является противницей любых хирургических вмешательств с целью изменить внешний вид, поэтому и сама ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.
Актриса является противницей любых хирургических вмешательств с целью изменить внешний вид, поэтому и сама ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.
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Ключевые слова: Шэрон Стоун
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Количество просмотров: 6 643
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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