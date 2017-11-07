59-летняя Шэрон Стоун продолжает удивлять фигурой в купальнике

На днях актриса была замечена на пляже в Майами в компании друзей, и в очередной раз доказала, что время над ней не властно. Шэрон загорала в черном монокини, которое отлично сидело на ее фигуре.Актриса является противницей любых хирургических вмешательств с целью изменить внешний вид, поэтому и сама ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.