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59-летняя Шэрон Стоун продолжает удивлять фигурой в купальнике

Сегодня, 14:17
Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун в свои 59 лет может похвастаться отличным внешним видом, а фигуре звезды завидуют многие молодые девушки.

59-летняя Шэрон Стоун продолжает удивлять фигурой в купальнике
На днях актриса была замечена на пляже в Майами в компании друзей, и в очередной раз доказала, что время над ней не властно. Шэрон загорала в черном монокини, которое отлично сидело на ее фигуре.

59-летняя Шэрон Стоун продолжает удивлять фигурой в купальнике


Актриса является противницей любых хирургических вмешательств с целью изменить внешний вид, поэтому и сама ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.

59-летняя Шэрон Стоун продолжает удивлять фигурой в купальнике

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Ключевые слова: Шэрон Стоун

Количество просмотров: 6 643
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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