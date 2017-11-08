Линдси Лохан опубликовала снимок в купальнике, ответив на слухи о лишнем весе

Многие обратили внимание на то, что актриса заметно прибавила в весе, но Линдси усердно пытается опровергнуть данную информацию. На днях она отправилась на отдых в Пхукет, откуда делится снимками в купальнике, демонстрируя идеальную фигуру.Судя по всему неудачный наряд лишь прибавил лишних килограммов, а с фигурой у звезды никаких проблем нет, хотя, может быть, публикуемые фотографии просто подвергаются умелой обработке.