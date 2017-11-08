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Линдси Лохан опубликовала снимок в купальнике, ответив на слухи о лишнем весе

Сегодня, 13:52
Несколько недель назад очередной выход в свет популярной актрисы Линдси Лохан в обтягивающем платье стал причиной бурных обсуждений в сети.

Линдси Лохан опубликовала снимок в купальнике, ответив на слухи о лишнем весе
Многие обратили внимание на то, что актриса заметно прибавила в весе, но Линдси усердно пытается опровергнуть данную информацию. На днях она отправилась на отдых в Пхукет, откуда делится снимками в купальнике, демонстрируя идеальную фигуру.

Линдси Лохан опубликовала снимок в купальнике, ответив на слухи о лишнем весе


Судя по всему неудачный наряд лишь прибавил лишних килограммов, а с фигурой у звезды никаких проблем нет, хотя, может быть, публикуемые фотографии просто подвергаются умелой обработке.

Линдси Лохан опубликовала снимок в купальнике, ответив на слухи о лишнем весе

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Ключевые слова: Линдси Лохан

Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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