Судя по всему неудачный наряд лишь прибавил лишних килограммов, а с фигурой у звезды никаких проблем нет, хотя, может быть, публикуемые фотографии просто подвергаются умелой обработке.
Линдси Лохан опубликовала снимок в купальнике, ответив на слухи о лишнем весе
Сегодня, 13:52
Несколько недель назад очередной выход в свет популярной актрисы Линдси Лохан в обтягивающем платье стал причиной бурных обсуждений в сети.
Многие обратили внимание на то, что актриса заметно прибавила в весе, но Линдси усердно пытается опровергнуть данную информацию. На днях она отправилась на отдых в Пхукет, откуда делится снимками в купальнике, демонстрируя идеальную фигуру.
Судя по всему неудачный наряд лишь прибавил лишних килограммов, а с фигурой у звезды никаких проблем нет, хотя, может быть, публикуемые фотографии просто подвергаются умелой обработке.
Судя по всему неудачный наряд лишь прибавил лишних килограммов, а с фигурой у звезды никаких проблем нет, хотя, может быть, публикуемые фотографии просто подвергаются умелой обработке.
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Ключевые слова: Линдси Лохан
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Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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