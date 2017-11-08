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Анита Цой снова ведет борьбу с лишними килограммами

Сегодня, 14:29
Известная певица Анита Цой на протяжении многих лет усиленно борется с лишними килограммами.

Анита Цой снова ведет борьбу с лишними килограммами
И вот, по признанию самой певицы, из-за возрастных изменений она снова набрала вес, и теперь пытается избавиться от восьми лишних килограммов.

«Эти съемки стали для меня очень непростыми, — рассказала певица. — Вот уже около 20 лет я борюсь со своим лишним весом. Когда я начинала вести шоу «Свадебный размер», мне казалось, что я могу дать любой совет. Но оказалось, что все не так просто. В этом году мне перевалило за 45. И у меня начались женские гормональные изменения. За эти месяцы съемок я поправилась на восемь килограммов.

Анита Цой снова ведет борьбу с лишними килограммами


Я и предположить не могла, что, пока мои «толстячки» будут худеть, в это время я начну гормональное лечение и буду «разбухать» у всех на глазах. Жизнь есть жизнь. И нам придется иногда терпеть поражения. Но на то мы и герои сами для себя, если умеем взять себя в руки. Каждый участник нашей программы сегодня для меня пример. Пример, за которым теперь пойду я!»

По словам Аниты, она начнет заниматься собой, но понимает, что в случае гормонов только здоровым питанием и спортом обойтись не получится.

Анита Цой снова ведет борьбу с лишними килограммами

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Ключевые слова: Анита Цой

Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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