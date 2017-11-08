Анита Цой снова ведет борьбу с лишними килограммами

И вот, по признанию самой певицы, из-за возрастных изменений она снова набрала вес, и теперь пытается избавиться от восьми лишних килограммов.«Эти съемки стали для меня очень непростыми, — рассказала певица. — Вот уже около 20 лет я борюсь со своим лишним весом. Когда я начинала вести шоу «Свадебный размер», мне казалось, что я могу дать любой совет. Но оказалось, что все не так просто. В этом году мне перевалило за 45. И у меня начались женские гормональные изменения. За эти месяцы съемок я поправилась на восемь килограммов.Я и предположить не могла, что, пока мои «толстячки» будут худеть, в это время я начну гормональное лечение и буду «разбухать» у всех на глазах. Жизнь есть жизнь. И нам придется иногда терпеть поражения. Но на то мы и герои сами для себя, если умеем взять себя в руки. Каждый участник нашей программы сегодня для меня пример. Пример, за которым теперь пойду я!»По словам Аниты, она начнет заниматься собой, но понимает, что в случае гормонов только здоровым питанием и спортом обойтись не получится.