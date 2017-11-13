Экс-участница "Сливок" Карина Кокс впервые поведала секрет своего невероятного похудения

«Беременность – это не спусковой крючок, а, наоборот, очень ответственное время, когда от матери зависит формирование организма ребенка. Когда я готовилась к первым родам, полностью исключила из рациона весь сахар и сахарозаменители, оставив немного фруктов и меда, – признается Карина. – Еще я убрала все дрожжи, продукцию промышленного производства и белую муку, в своем рационе делала акцент на зеленые овощи, зелень и авокадо, предпочитала нерафинированные масла и пила много воды...
На 9-м месяце и вовсе села на диету, исключив ненужные (быстрые) углеводы. Плюс усилила физическую активность, больше гуляла на лице. Могла пробыть на свежем воздухе около 6 часов и даже не заметить, как пролетело время. Ну и конечно, грудное вскармливание, также была донором грудного молока. Во время второй беременности я перешла на веганскую диету, включив в меню кокосовое и ореховое молоко».
Во время второй беременности исполнительница набрала всего 13 килограммов и ей быстро удалось вернуть прежние формы.