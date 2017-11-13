Экс-участница "Сливок" Карина Кокс впервые поведала секрет своего невероятного похудения

Дана Борисова пожаловалась на то, что мама отобрала у нее ключи от своей же квартиры

Телеведущая Дана Борисова до сих пор проходит реабилитацию в одной из клиник в Таиланде, но при этом успевает появляться на съемках различных телепередач в России.