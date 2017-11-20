Эмили Ратаковски показала фото своей стройной мамы, опровергнув слухи о пластике

Да и сама Эмили не устает демонстрировать свое стройное тело, участвуя в откровенных фотосессиях. Многие считают, что фигура звезды является очень умелой работой пластических хирургов, но как оказалось, своим телом Эмили обязана генетике.На днях модель опубликовала в своем микроблоге снимок молодой мамы, на котором можно увидеть, что она тоже являлась обладательницей стройной фигуры. Так что теперь все сомнения развеяны.