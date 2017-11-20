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Эмили Ратаковски показала фото своей стройной мамы, опровергнув слухи о пластике

Сегодня, 08:46
Знаменитая модель Эмили Ратаковски может похвастаться идеальной фигурой, которой завидуют многие девушки по всему миру.

Эмили Ратаковски показала фото своей стройной мамы, опровергнув слухи о пластике
Да и сама Эмили не устает демонстрировать свое стройное тело, участвуя в откровенных фотосессиях. Многие считают, что фигура звезды является очень умелой работой пластических хирургов, но как оказалось, своим телом Эмили обязана генетике.

Эмили Ратаковски показала фото своей стройной мамы, опровергнув слухи о пластике


На днях модель опубликовала в своем микроблоге снимок молодой мамы, на котором можно увидеть, что она тоже являлась обладательницей стройной фигуры. Так что теперь все сомнения развеяны.

Эмили Ратаковски показала фото своей стройной мамы, опровергнув слухи о пластике

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Ключевые слова: Эмили Ратаковски

Количество просмотров: 18 707
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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