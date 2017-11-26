Хотя это и не мешает быть Белле одной из самых востребованных моделей и получать огромные гонорары за выход на подиум. Пользователи Сети возмущены тем, что модель не ухаживает за собой и так запустила свою фигуру, что неровности на коже заметны невооруженным взглядом.
Белла Хадид шокировала всех целлюлитом на показе Victoria's Secret
Сегодня, 13:11
Несколько дней назад состоялся показ знаменитого бренда Victoria's Secret, но до сих пор в Сети не утихают обсуждения одной из моделей Беллы Хадид.
Многие набросились на девушку с критикой из-за неидеальной фигуры. По словам бодишеймеров, Белла обладает неспортивной фигурой, причем на ногах можно заметить целлюлит.
Хотя это и не мешает быть Белле одной из самых востребованных моделей и получать огромные гонорары за выход на подиум. Пользователи Сети возмущены тем, что модель не ухаживает за собой и так запустила свою фигуру, что неровности на коже заметны невооруженным взглядом.
Хотя это и не мешает быть Белле одной из самых востребованных моделей и получать огромные гонорары за выход на подиум. Пользователи Сети возмущены тем, что модель не ухаживает за собой и так запустила свою фигуру, что неровности на коже заметны невооруженным взглядом.
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Ключевые слова: Белла Хадид
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Количество просмотров: 8 437
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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