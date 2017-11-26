Белла Хадид шокировала всех целлюлитом на показе Victoria's Secret

Несколько дней назад состоялся показ знаменитого бренда Victoria's Secret, но до сих пор в Сети не утихают обсуждения одной из моделей Беллы Хадид.

Многие набросились на девушку с критикой из-за неидеальной фигуры. По словам бодишеймеров, Белла обладает неспортивной фигурой, причем на ногах можно заметить целлюлит.Хотя это и не мешает быть Белле одной из самых востребованных моделей и получать огромные гонорары за выход на подиум. Пользователи Сети возмущены тем, что модель не ухаживает за собой и так запустила свою фигуру, что неровности на коже заметны невооруженным взглядом.