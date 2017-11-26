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Белла Хадид шокировала всех целлюлитом на показе Victoria's Secret

Сегодня, 13:11
Несколько дней назад состоялся показ знаменитого бренда Victoria's Secret, но до сих пор в Сети не утихают обсуждения одной из моделей Беллы Хадид.

Белла Хадид шокировала всех целлюлитом на показе Victoria's Secret
Многие набросились на девушку с критикой из-за неидеальной фигуры. По словам бодишеймеров, Белла обладает неспортивной фигурой, причем на ногах можно заметить целлюлит.

Белла Хадид шокировала всех целлюлитом на показе Victoria's Secret


Белла Хадид шокировала всех целлюлитом на показе Victoria's Secret


Хотя это и не мешает быть Белле одной из самых востребованных моделей и получать огромные гонорары за выход на подиум. Пользователи Сети возмущены тем, что модель не ухаживает за собой и так запустила свою фигуру, что неровности на коже заметны невооруженным взглядом.

Белла Хадид шокировала всех целлюлитом на показе Victoria's Secret

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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 8 437
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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