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Агата Муцениеце восхитила стройной фигурой в мини-бикини

Сегодня, 13:31
Известная актриса Агата Муцениеце является активным пользователем социальной сети, она часто радует фанатов новыми фотографиями из повседневной жизни.

Агата Муцениеце восхитила стройной фигурой в мини-бикини
На днях в Инстаграм актрисы появилась фотография, на которой она запечатлена на пляже в мини-бикини и демонстрирует идеальную фигуру.

Агата Муцениеце восхитила стройной фигурой в мини-бикини


«Доминикана — моя настоящая спасительница! — сообщила Агата подписчикам. — Когда за окном холод или дождь, трудно поверить, что где-то может быть тепло, ласково плещется море и дует легкий бриз. Доминикана для меня теперь не просто остров, она стала моей задушевной подружкой, которая спасет от хандры и, как видите, заряжает энергией вечного солнца».

Напомним, что у Агаты и ее супруга Павла Прилучного подрастают двое очаровательных детей, но по внешнему виду 28-летней актрисы и не скажешь, что она уже мама.

Агата Муцениеце восхитила стройной фигурой в мини-бикини

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Ключевые слова: Агата Муцениеце

Количество просмотров: 6 565
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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