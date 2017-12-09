Агата Муцениеце восхитила стройной фигурой в мини-бикини

На днях в Инстаграм актрисы появилась фотография, на которой она запечатлена на пляже в мини-бикини и демонстрирует идеальную фигуру.«Доминикана — моя настоящая спасительница! — сообщила Агата подписчикам. — Когда за окном холод или дождь, трудно поверить, что где-то может быть тепло, ласково плещется море и дует легкий бриз. Доминикана для меня теперь не просто остров, она стала моей задушевной подружкой, которая спасет от хандры и, как видите, заряжает энергией вечного солнца».Напомним, что у Агаты и ее супруга Павла Прилучного подрастают двое очаровательных детей, но по внешнему виду 28-летней актрисы и не скажешь, что она уже мама.