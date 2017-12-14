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Супруга Андрея Малахова поразила роскошной фигурой через месяц после рождения сына

Сегодня, 10:33
В середине ноября в семье известного телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой случилось радостное событие, у них родился первенец.

Супруга Андрея Малахова поразила роскошной фигурой через месяц после рождения сына
Наталья решила долго не засиживаться на декрете и уже активно посещает светские мероприятия. На днях состоялась корпоративная вечеринка издательского дома Натальи Шкулевой, которую она не могла пропустить.

Супруга Андрея Малахова поразила роскошной фигурой через месяц после рождения сына


Молодая мама выбрала для выхода в свет платье, в котором уже появлялась до беременности, доказав, что уже вернула себе прежние формы.

Новоиспеченные родители решили нанять няню, которая будет оставаться с малышом, когда Наталья вернется к работе.

Супруга Андрея Малахова поразила роскошной фигурой через месяц после рождения сына

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Ключевые слова: Андрей Малахов, Наталья Шкулева

Количество просмотров: 4 602
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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