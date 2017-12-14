Супруга Андрея Малахова поразила роскошной фигурой через месяц после рождения сына

Наталья решила долго не засиживаться на декрете и уже активно посещает светские мероприятия. На днях состоялась корпоративная вечеринка издательского дома Натальи Шкулевой, которую она не могла пропустить.Молодая мама выбрала для выхода в свет платье, в котором уже появлялась до беременности, доказав, что уже вернула себе прежние формы.Новоиспеченные родители решили нанять няню, которая будет оставаться с малышом, когда Наталья вернется к работе.