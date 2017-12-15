И вот наконец-то Мария может похвастаться стройным телом, которое продемонстрировала на новом снимке. Подписчики похвалили актрису и восхитились ее шикарной внешностью. И не скажешь, что Кожевникова - мама троих детей.
Мария Кожевникова продемонстрировала постройневшое тело
Сегодня, 09:27
Этим летом известная актриса Мария Кожевникова стала многодетной мамой, подарив своему супругу третьего сына.
Мария признавалась, что за время беременности набрала очень много лишних килограммов, поэтому после родов сразу же занялась собой. Она села на диету и уделила большое количество времени занятиям спортом.
И вот наконец-то Мария может похвастаться стройным телом, которое продемонстрировала на новом снимке. Подписчики похвалили актрису и восхитились ее шикарной внешностью. И не скажешь, что Кожевникова - мама троих детей.
И вот наконец-то Мария может похвастаться стройным телом, которое продемонстрировала на новом снимке. Подписчики похвалили актрису и восхитились ее шикарной внешностью. И не скажешь, что Кожевникова - мама троих детей.
← Эндрю Гарфилд сообщил о том, что употр... Константин Крюков восхитил совместны... →
Ключевые слова: Мария Кожевникова
Количество просмотров: 11 466
Количество просмотров: 11 466
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Алекс Смерфит продемонстрировал идеальное тело, обнажившись на фото Известная телеведущая Виктория Боня и ее возлюбленный Алекс Смерфит считались одной из самых красивых пар, а за их личной жизнью следили множество поклонников Бони.
Иосиф Пригожин не заметил, что поправился, и появился в пиджаке, который ему мал На днях в Москве состоялась ежегодная Церемония вручения российской национальной музыкальной премии, на которой появились многие российские знаменитости.
Анастасия Волочкова показала свои прелести в платье с глубоким декольте Прошедшую на днях церемонию вручения Российской национальной музыкальной премии посетила и известная балерина Анастасия Волочкова.
Константин Крюков восхитил совместным выходом с супругой Накануне в Москве состоялась премьера нового фильма "Новогодний переполох", на которой собрались многие представители российского шоу-бизнеса.