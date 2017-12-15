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Мария Кожевникова продемонстрировала постройневшое тело

Сегодня, 09:27
Этим летом известная актриса Мария Кожевникова стала многодетной мамой, подарив своему супругу третьего сына.

Мария Кожевникова продемонстрировала постройневшое тело
Мария признавалась, что за время беременности набрала очень много лишних килограммов, поэтому после родов сразу же занялась собой. Она села на диету и уделила большое количество времени занятиям спортом.

Мария Кожевникова продемонстрировала постройневшое тело


И вот наконец-то Мария может похвастаться стройным телом, которое продемонстрировала на новом снимке. Подписчики похвалили актрису и восхитились ее шикарной внешностью. И не скажешь, что Кожевникова - мама троих детей.

Мария Кожевникова продемонстрировала постройневшое тело

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 11 466
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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