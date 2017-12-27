40-летняя Лив Тайлер показала фигуру в прозрачном купальнике

Она приняла себя такой, какая есть, и не акцентировала свое внимание на лишних килограммах. Сейчас 40-летняя Лив может похвастаться отличным внешним видом, нередко она позирует на фотографиях без грамма косметики.Недавно же актриса опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором запечатлена в полупрозрачном купальнике. Фолловеры восхитились такой смелостью звезды и в очередной раз засыпали ее комплиментами.