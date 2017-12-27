Недавно же актриса опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором запечатлена в полупрозрачном купальнике. Фолловеры восхитились такой смелостью звезды и в очередной раз засыпали ее комплиментами.
40-летняя Лив Тайлер показала фигуру в прозрачном купальнике
Сегодня, 13:31
Полтора года назад знаменитая актриса Лив Тайлер стала многодетной мамой и решила постепенно приводить свою форму в прежний вид.
Она приняла себя такой, какая есть, и не акцентировала свое внимание на лишних килограммах. Сейчас 40-летняя Лив может похвастаться отличным внешним видом, нередко она позирует на фотографиях без грамма косметики.
Недавно же актриса опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором запечатлена в полупрозрачном купальнике. Фолловеры восхитились такой смелостью звезды и в очередной раз засыпали ее комплиментами.
Недавно же актриса опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором запечатлена в полупрозрачном купальнике. Фолловеры восхитились такой смелостью звезды и в очередной раз засыпали ее комплиментами.
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Ключевые слова: Лив Тайлер
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Количество просмотров: 3 562
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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