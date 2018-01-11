Елена Корикова продемонстрировала отличный внешний вид, вопреки всем слухам

Теперь же известную актрису Елену Корикову редко можно увидеть на светских мероприятиях, да и новые снимки из повседневной жизни публикуются не часто.

Недавно в микроблоге Елены появилась фотография, на которой она запечатлена в тренажерном зале. На актрисе черный костюм, который подчеркнул достоинства ее фигуры. Фолловеры восхитились роскошным внешним видом знаменитости.Напомним, что на новогодние праздники Корикова отправилась на горнолыжный курорт, где осваивала новый для себя вид спорта с помощью профессионального инструктора.