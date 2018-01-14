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Кристин Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой

Сегодня, 14:02
63-летняя звезда 80-х Кристин Бринкли до сих пор является обладательницей стройной фигуры, которая вызывает зависть многих молодых девушек.

Кристин Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой
Недавно модель опубликовала фотографии с отдыха на островах Туркс-и-Кайкос, на которых позирует в купальнике. Нельзя не обратить внимание на стройную фигуру звезды, которую не устает демонстрировать сама модель.

Кристин Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой


Не редко Кристин делится со своими фолловерами снимками, на которых предстает в бикини, и неудивительно, ведь такую фигуру грех прятать под одеждой. А пользователи Сети, в свою очередь, только рады этому.

Кристин Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой

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Ключевые слова: Кристин Бринкли

Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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