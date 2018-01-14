Не редко Кристин делится со своими фолловерами снимками, на которых предстает в бикини, и неудивительно, ведь такую фигуру грех прятать под одеждой. А пользователи Сети, в свою очередь, только рады этому.
Кристин Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой
Сегодня, 14:02
63-летняя звезда 80-х Кристин Бринкли до сих пор является обладательницей стройной фигуры, которая вызывает зависть многих молодых девушек.
Недавно модель опубликовала фотографии с отдыха на островах Туркс-и-Кайкос, на которых позирует в купальнике. Нельзя не обратить внимание на стройную фигуру звезды, которую не устает демонстрировать сама модель.
Не редко Кристин делится со своими фолловерами снимками, на которых предстает в бикини, и неудивительно, ведь такую фигуру грех прятать под одеждой. А пользователи Сети, в свою очередь, только рады этому.
Не редко Кристин делится со своими фолловерами снимками, на которых предстает в бикини, и неудивительно, ведь такую фигуру грех прятать под одеждой. А пользователи Сети, в свою очередь, только рады этому.
← Анджелина Джоли восхитила своим внешн... Ольга Бузова подверглась жесткой крит... →
Ключевые слова: Кристин Бринкли
Количество просмотров: 2 912
Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Анастасия Волочкова показала поклонникам мальдивские шпагаты Анастасия Волочкова является активным пользователем социальной сети, часто радуя своих подписчиков новыми фотографиями из повседневной жизни.
Ольга Бузова подверглась жесткой критике за откровенный купальник В настоящее время телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова находится на заслуженном отпуске, который тщательно продумала заранее.
Кристин Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой 63-летняя звезда 80-х Кристин Бринкли до сих пор является обладательницей стройной фигуры, которая вызывает зависть многих молодых девушек.
Анджелина Джоли восхитила своим внешним видом На днях состоялась церемония вручения премий Critics’ Choice Awards-2018, которую посетили многие мировые знаменитости, среди которых оказалась и Анджелина Джоли.
Загрузка...