Кристин Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой

Недавно модель опубликовала фотографии с отдыха на островах Туркс-и-Кайкос, на которых позирует в купальнике. Нельзя не обратить внимание на стройную фигуру звезды, которую не устает демонстрировать сама модель.Не редко Кристин делится со своими фолловерами снимками, на которых предстает в бикини, и неудивительно, ведь такую фигуру грех прятать под одеждой. А пользователи Сети, в свою очередь, только рады этому.