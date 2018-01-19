Анастасия Костенко испытывала проблемы со здоровьем из-за диеты

Несколько лет назад Анастасия соблюдала строгую диету ради успешной модельной карьеры, в итоге довела свой организм до истощения, что даже начались проблемы со здоровьем.«С 2012 по 2015 я отказалась от мяса. Все ждала всеми обещанную "легкость", яркие сны и здоровый вид. Легкость появилась, но только в переносном значении — я стала весить 42. Хорошо помню слова врача: "Недостаток креатина, карнозина, докозагексаеновой кислоты". На тот момент у меня были серьезные нагрузки в колледже, организм едва ли справлялся: тахикардия, головокружение, отсутствие сна, потеря аппетита и веса, а потом — жесткий набор», — призналась Костенко.Теперь же Анастасия все свое внимание посвящает любимому супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, забросив карьеру модели.