Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Александра Гозиас ужаснула болезненной худобой

Сегодня, 10:51
Даже после ухода из главной телестройки страны за жизнью Александры Гозиас с интересом наблюдают поклонники телепроекта.

Александра Гозиас ужаснула болезненной худобой
Недавно в микроблоге Саши появилась фотография, на которой она решила прорекламировать открытие нового магазина. Но подписчики не оценили внешний вид девушки и раскритиковали ее фигуру.

Александра Гозиас ужаснула болезненной худобой


«Привет, мои дорогие! Все мы любим подарочки, и в честь открытия магазина GoziasShop в Калининграде я проведу честный розыгрыш подарков для вас», - написала под фото Гозиас.

На снимке девушка выглядит анорексично худой, в итоге поклонники начали переживать за ее здоровье.

Александра Гозиас ужаснула болезненной худобой

← Дарья Пынзарь ответила фанатке, котор... Глубоко беременная Хлои Кардашьян про... →

Ключевые слова: Александра Гозиас

Количество просмотров: 3 458
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, vistanews.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Фанаты переживают из-за расставания Саши Гозиас и Константина Иванова
Александра Гозиас официально стала женой Константина Иванова
Фолловеры в шоке от снимков и состояния кожи Саши Гозиас без фотошопа
Открытие магазина BOSCO Fresh
Самое популярное за неделю

Юлия Савичева сообщила о том, как началась ее музыкальная карьера Популярная певица Юлия Савичева после участия в "Фабрике звезд-2" смогла стать очень известной.
Глубоко беременная Хлои Кардашьян продемонстрировала живот в откровенном наряде В настоящее время Хлои Кардашьян находится в положении и уже совсем скоро станет мамой.
Александра Гозиас ужаснула болезненной худобой Даже после ухода из главной телестройки страны за жизнью Александры Гозиас с интересом наблюдают поклонники телепроекта.
Дарья Пынзарь ответила фанатке, которая обозвала ее коровой Бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь является активным пользователем Сети, она часто делится с фанатами новыми фотографиями из повседневной жизни.
Виктория Боня заявила, что любит свою фигуру, тем самым ответив на критику в свой адрес Фанаты Виктории Бони знают, что она нередко прибегает к редактированию своих фотографий перед публикацией.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.