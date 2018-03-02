Александра Гозиас ужаснула болезненной худобой

Недавно в микроблоге Саши появилась фотография, на которой она решила прорекламировать открытие нового магазина. Но подписчики не оценили внешний вид девушки и раскритиковали ее фигуру.
«Привет, мои дорогие! Все мы любим подарочки, и в честь открытия магазина GoziasShop в Калининграде я проведу честный розыгрыш подарков для вас», - написала под фото Гозиас.
На снимке девушка выглядит анорексично худой, в итоге поклонники начали переживать за ее здоровье.
Ключевые слова: Александра Гозиас
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, vistanews.ru
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