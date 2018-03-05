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Роман Маякин похудел на 30 кг ради съемок в сериале

Сегодня, 08:56
Актер Роман Маякин полюбился зрителями после съемок в сериале "Сладкая жизнь", в которой он исполнил роль Вадима.

Роман Маякин похудел на 30 кг ради съемок в сериале
Роман является счастливым мужем и отцом, у него подрастает четверо детей. Недавно же в интервью актер признался, что ради съемок в сериале он избавился от 30 кг лишнего веса.

Роман Маякин похудел на 30 кг ради съемок в сериале


«Сладкая жизнь» перевернула все. Но самым важным изменением стало то, что специально для третьего сезона я похудел, и это до сих пор приносит мне плоды в профессии и в личной жизни, да и для здоровья очень полезно. Очень круто говорить знакомым: «Смотрите, какой я был!» — и показывать трейлер первого сезона, где я весил почти на 30 килограммов больше, чем сейчас. После «Сладкой жизни» меня стали ассоциировать с моим персонажем, но я отношусь к этому нормально — это часть профессии актера. Наоборот, это говорит, о том, что образ сыгран очень удачно. К тому же, появляется возможность познакомиться с новыми людьми и доказать им, что в жизни я не изменщик и не негодяй», — рассказал Маякин.

Теперь же актер готовится к спектаклю, который станет для него настоящим испытанием, ведь там он должен станцевать стриптиз.\

Роман Маякин похудел на 30 кг ради съемок в сериале

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Ключевые слова: Роман Маякин

Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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