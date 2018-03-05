Холли Берри похвасталась удивительной растяжкой

«После активной тренировки обязательно нужно растянуться. Фитнес — это не только бег, силовые тренировки и боксирование с грушей», — поведала Берри. — «Растяжка — это важная составляющая моих тренировок, она помогает мне улучшить мобильность и, самое главное, избежать травм. На фото одна из моих любимейших поз из йоги — стойка на плечах, которая укрепляет и растягивает нижнюю часть позвоночника и ноги».
Поклонники не устают восхищаться внешними данными актрисы и оставляют ей восторженные комментарии.