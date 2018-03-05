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Холли Берри похвасталась удивительной растяжкой

Вчера, 14:05
Знаменитая актриса Холли Берри в 51 год может похвастаться стройной фигурой, которой позавидуют и молодые девушки.

Холли Берри похвасталась удивительной растяжкой
Недавно же в микроблоге знаменитости появилась фотография, на которой она выполняет сложную позу из йоги. В подписи Холли рассказала, как ей удается сохранять такой роскошный внешний вид.

Холли Берри похвасталась удивительной растяжкой


«После активной тренировки обязательно нужно растянуться. Фитнес — это не только бег, силовые тренировки и боксирование с грушей», — поведала Берри. — «Растяжка — это важная составляющая моих тренировок, она помогает мне улучшить мобильность и, самое главное, избежать травм. На фото одна из моих любимейших поз из йоги — стойка на плечах, которая укрепляет и растягивает нижнюю часть позвоночника и ноги».

Поклонники не устают восхищаться внешними данными актрисы и оставляют ей восторженные комментарии.

Холли Берри похвасталась удивительной растяжкой

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Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 2 977
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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