Джорджина Родригес показала идеальную фигуру в купальнике

В прошлом году Джорджина Родригес впервые стала мамой, подарив своему возлюбленному, футболисту Криштиану Роналду, очаровательную дочку.
После рождения дочери молодая мама уже смогла вернуть себе прежние формы. В настоящее время Джорджина и Криштиану находятся на отдыхе, оставив детей под присмотром бабушки и нянь.
Недавно в микроблоге Родригес появилась фотография, на которой она позирует в купальнике, хвастаясь подтянутой фигурой.
Напомним, что летом этого года должна состояться свадьба спортсмена и его избранницы, сразу после завершения Чемпионата мира по футболу.
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