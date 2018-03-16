Джорджина Родригес показала идеальную фигуру в купальнике

После рождения дочери молодая мама уже смогла вернуть себе прежние формы. В настоящее время Джорджина и Криштиану находятся на отдыхе, оставив детей под присмотром бабушки и нянь.Недавно в микроблоге Родригес появилась фотография, на которой она позирует в купальнике, хвастаясь подтянутой фигурой.Напомним, что летом этого года должна состояться свадьба спортсмена и его избранницы, сразу после завершения Чемпионата мира по футболу.