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Джорджина Родригес показала идеальную фигуру в купальнике

Сегодня, 09:11
В прошлом году Джорджина Родригес впервые стала мамой, подарив своему возлюбленному, футболисту Криштиану Роналду, очаровательную дочку.

Джорджина Родригес показала идеальную фигуру в купальнике
После рождения дочери молодая мама уже смогла вернуть себе прежние формы. В настоящее время Джорджина и Криштиану находятся на отдыхе, оставив детей под присмотром бабушки и нянь.

Джорджина Родригес показала идеальную фигуру в купальнике


Недавно в микроблоге Родригес появилась фотография, на которой она позирует в купальнике, хвастаясь подтянутой фигурой.

Напомним, что летом этого года должна состояться свадьба спортсмена и его избранницы, сразу после завершения Чемпионата мира по футболу.

Джорджина Родригес показала идеальную фигуру в купальнике

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Ключевые слова: Джорджина Родригес

Количество просмотров: 1 469
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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